Grünkohl: Der Kohl, der aus der Kälte kommt

Ziehen Sie sich Gummistiefel an!“ fordert Daniel Ganger uns auf. Zum Glück hat er für Besucher, die ohne passendes Schuhwerk auf sein Feld kommen, immer ein Paar parat. „Alle anderen Schuhe ruinieren Sie sich, wenn sie durch den Acker laufen“, erläutert der Juniorchef der Gärtnerei Ganger, die in Wien-Donaustadt, unweit der U2-Station Aspernstraße, beheimatet ist.

Der Weg auf das Feld führt durch die Glashäuser, in denen bis in den November hinein noch Gurken, Paradeiser und Paprika angebaut wurden – allesamt Pflanzen, die Wärme brauchen. Mittlerweile ist alles abgeerntet, weshalb es hier hell ist, aber dennoch seltsam verwaist wirkt. Erst im Frühjahr, wenn die Tage länger sind, geht es wieder mit der Arbeit los.

Der Kohl muss nicht frieren

Im Dezember und Jänner hat nur noch Gemüse Saison, dem der Frost nichts ausmacht oder sogar gut tut. So wie dem Grünkohl, der hier in zwei Sorten angebaut wird – eine klassisch grüne und eine rote, die eher violett wirkt. „Dass Grünkohl zwingend einmal Minustemperaturen braucht, bevor man ihn erntet, ist ein Mythos“, erläutert Daniel Ganger (im Bild oben). Allerdings schätzt es der Kohl, wenn er über einen längeren Zeitraum niedrige Temperaturen hat: Dann produziert die Pflanze mehr Zucker, als sie zum Wachsen braucht. Sie wird dementsprechend süßer, gleichzeitig verliert sie ihre unangenehme Bitterkeit.

Kein Kohl hat so viel Vitamine

Grünkohl ist die vitaminreichste aller Kohlarten und zudem reich an Nährstoffen: Er liefert viel Kalzium, Eisen, Vitamin K und Vitamin C sowie eine Menge antioxidativ wirksamer Pflanzenstoffe – wohl ein Grund, warum er mittlerweile fast weltweit zu einem Trendgemüse geworden ist. In den USA wird der kale, wie ihn die Amerikaner nennen, schon seit einigen Jahren in hippen Restaurants und Bars als Smoothie kredenzt. Auch in Österreich, wo er wie im ganzen süddeutschen Raum eigentlich keine große Tradition hat, wird er immer beliebter. In heimischen Supermärkten ist er immer häufiger zu finden – auch der, der von der Familie Ganger angebaut wurde.

Norddeutsches Festmahl

Eine lange Tradition hat der Grünkohl hingegen in Nord- und Westdeutschland. Dort ist er so etwas wie ein Nationalgericht und gehört besonders im hohen Norden zu jedem Festmahl. Je nach Region werden unterschiedliche Würste zu ihm serviert – ganz bekannt ist Grünkohl mit Pinkel (siehe Rezept unten). In Nordrhein-Westfalen wird er eher mit Mettwürstchen serviert, die jedoch mit der österreichischen Mettwurst nicht viel gemein haben.