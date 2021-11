Gans wie am Kaiserhof: Festessen nach alten Rezepten

Die eine schaute strikt auf ihre Linie, die andere liebte ein gebratenes Gansl, kredenzt unter anderem mit unkonventioneller Beilage wie Erdäpfelsalat. Nicht nur in Fragen der Weltanschauung waren sich Erzherzogin Sophie und ihre Schwiegertochter nicht immer einig. „Die Sisi wird bei Banketten wohl die Einzige gewesen sein, die das nicht gegessen hat und lustlos darin herumgestochert hat“, mutmaßt Jürgen Gschwendtner. Er ist Küchenchef im Wiener „Meissl & Schadn“, das sich der österreichischen Küche verschreibt und gräbt mit Hilfe der Historikerin Ingrid Haslinger immer wieder alte Rezepte aus und kocht sie nach.

„Am Kaiserhof haben die Fleisch eigentlich am Spieß gedreht und so gebraten.“ Aber da sich nicht nur die Zeiten und die politischen Systeme geändert haben, sondern auch die Küchen, macht Gschwendtner das Gansl, wie man es heutzutage macht – im Backrohr. Aber sonst so wie früher.

Ohne Knödelfülle, aber mit Salat