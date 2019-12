Endgültiges Aus für gefährlichen Insektenkiller Chlorpyrifos

Wegen Gesundheitsrisiken wird das intensiv genutzte Pflanzenschutzmittel Chlorpyrifos ab Ende Jänner in Europa verboten. Die EU-Staaten billigten nun am Freitag mehrheitlich den Vorschlag, das Mittel nicht mehr zuzulassen. Das Mittel soll Schädlinge in der Landwirtschaft bekämpfen, steht jedoch im Verdacht, Erbgut und Nerven bei Kindern zu schädigen.

Verboten wird auch die Variante Chlorpyrifos-Methyl, wie die EU-Kommission bestätigte. In Österreich war sowohl Handel und Einsatz dieser Insektizide erlaubt. In Deutschland sind nach offiziellen Angaben schon seit 2013 keine Produkte mit dem Wirkstoff mehr auf dem Markt.

Was bedeutet das für Produkte, die in Österreich auf dem Markt sind?