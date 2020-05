Das Raus mit uns-Rezept: Picknicken nach italienischer Art

Zutaten für ein Blech:

25 Germ

310 ml lauwarmes Wasser

1 Prise Zucker

500 g Mehl

1 TL Salz

2 EL Olivenöl, und etwas Öl zum Beträufeln

Zubereitung:

Germ, Wasser und Zucker in einer Schüssel verrühren und aufgehen lassen. Mehl und Salz in eine große Schüssel oder auf eine Arbeitsfläche geben. Germ zufügen und mit einer Gabel untermischen. 2 EL Olivenöl zugeben und ca. 10 Minuten kneten, bis ein fester, glatter Teig entsteht. Etwas Mehl oder Wasser zufügen, falls nötig. Man kann den Teig auch in der Küchenmaschine mit dem Rührhaken zubereiten. Teig in eine Schüssel legen, mit einem Tuch abdecken und etwa eineinhalb Stunden an einem warmen Ort aufgehen lassen – bis sich das Volumen verdoppelt hat. Danach den Teig auf einem leicht geölten Backblech mit den Fingern ausziehen. Mit Olivenöl beträufeln, mit Salz und Pfeffer bestreuen. Nochmals mit einem Tuch abdecken und weitere 30 bis 60 Min. an einem warmen Ort gehen lassen. Ofen auf 200 Grad vorheizen, Focaccia darin 30 bis 40 Minuten backen – bis sie eine goldbraune Kruste hat. In Stücke schneiden. Schmeckt herrlich, und kann man auch mit frischen Kräutern wie Rosmarin bestreuen.

Pinzimonio – Rohkost-Antipasto:

Zutaten für 6 Personen:

3 mittelgroße Fenchelknollen

6 kleine Frühlingszwiebel

1 kleine Staudensellerie mit Blättern

1 Bund Radieschen

6 mittelgroße runde Artischocken

1 Zitrone – geachtelt, plus Zitronensaft

375 ml Olivenöl extra vergine

Zubereitung:

Gemüse waschen, gut abtropfen lassen, abtrocknen. Eine Schüssel mit kaltem Wasser und Zitronensaft vorbereiten. Artischocken von den zähen Außenblättern befreien, oben um ein Drittel kürzen. Stiel bis auf zirka 3 cm anschneiden und zuspitzen – der äußere grüne Teil des Strunks wird entfernt. Artischocken der Länge nach vierteln und das Heu entfernen. Die Viertel sofort ins Zitronenwasser geben, sodass sie sich nicht verfärben. Erst kurz vor dem Servieren abgießen und trockentupfen.

Fenchel längs halbieren, jede Hälfte der Länge nach dritteln. Frühlingszwiebel und Stangensellerie längs halbieren, Radieschen ganz lassen. Gemüse waschen und in eine Plastikschüssel geben – ebenso wie die Artischocken. Das Öl in ein extra Gefäß geben – dann wird das Gemüse als Fingerfood ins Öl getaucht, gesalzen, gepfeffert und mit Zitronenspritzer roh gegessen.

Baccelli e pecorino – Salat von dicken Bohnen mit Pecorino