Corona-Krise: US-Airline liefert Flugzeugessen nach Hause

Die globale Corona-Pandemie hat die Luftfahrt arg in Mitleidenschaft gezogen. Flugreisen sind nach wie vor überall auf der Welt nur sehr eingeschränkt möglich. In den USA können sich Liebhaber von Airline-Catering die Bordverpflegung nun direkt nach Hause liefern lassen. Über den Lebensmittellieferservice Imperfect Foods bietet die amerikanische Billigfluggesellschaft JetBlue Airways Flugzeugessen per Online-Bestellung für den nostalgischen Eigenbedarf an.

Sich die kulinarische Flugzeugerfahrung in die eigenen vier Wände zu holen, kann durchaus sinnvoll sein: Imperfect Foods setzt sich nämlich gegen Lebensmittelverschwendung ein und verkauft Nahrungsmittel, die nicht der Norm entsprechen, zu reduzierten Preise an die Bevölkerung.