Ansturm auf Frozen-Joghurt-Shop nach Meghan-Interview

"Wir haben dreimal so viele Kunden wie normalerweise unter der Woche", berichtete Greg Rogers, Pressesprecher von Humphrey Jogart, dem Online-Portal Insider. Am Wochenende rechne man mit einem noch größeren Ansturm. Unter den Neu-Kunden würden sich viele Meghan-Fans befinden, so Rogers. Viele würden einfach schauen und Fotos machen.

Das gefrorene Joghurt erfreut sich als fettarme Eis-Alternative auch in Österreich schon seit einigen Jahren großer Beliebtheit. Humphrey Jogart gibt es seit über 30 Jahren, wobei die Filiale, in der Meghan Markle Mitte der Neunziger aushalf, inzwischen verkauft wurde. Heute gibt es nur noch den Shop in Sherman Oaks.

Eigene Sussex-Sorte

Kurz habe man überlegt, eine eigene Meghan-Sorte zu kreieren, sagte Rogers: eine Mischung aus Banane, Chocolate Chips und Erdnussbutter, den liebsten Geschmacksrichtungen des royalen Paars. Als dann im Interview aber von ernsten Themen wie Rassismus und Mobbing die Rede war, verwarf man die Idee wieder. "Es kam uns falsch vor, daraus Profit zu schlagen", so Rogers. "Aber wenn Leute kommen und danach fragen, werden wir es zubereiten."