Alaba und das neue Restaurant in der Leopoldstadt

Noch ist kaum etwas über das DaRose bekannt. Grund genug einmal nachzufragen, denn lange wurde darüber spekuliert, was jetzt fest steht: Das neue Restaurant Da Rose in der Austria Campus Jakov-Lind-Strasse 2, im 2. Wiener Gemeindebezirk, ist bereit eröffnet zu werden. Das Restaurant ist fertig. Der Innenbereich, genau wie der Gastgarten des DaRose. Die kulinarische Ausrichtung des Restaurants orientiert sich stark am Fine-Dining und wird als moderne Fusions-Küche beschrieben. Auch die zeitgemäße Anrichte der Gerichte kann sich sehen lassen. Ein moderner Gastro-Spot im boomenden Wiener Norbahnviertel.

David Alaba und das DaRose

Der österreichische Spitzen-Fußballer David Alaba hat seine Finger mit im Spiel. So soll etwa der Name des Betriebs von David Alabas Schwester, der Sängerin Rose May Alaba, inspiriert sein. Ob der Fußballstar zur Eröffnung erscheinen wird, steht aber noch nicht fest. Dabei spielt natürlich die aktuelle Lage in Österreich und Deutschland, der beruflichen Heimat des Fußballers, eine entscheidende Rolle.