Er ist wieder da: Was Eros Ramazotti nie sein wollte

Ciao Eros, wie geht es Ihnen?

Bene, grazie! Parli italiano?

Nur ein bisschen. Buon Compleanno zum Beispiel. Sie sind vor eineinhalb Monaten 55 geworden. Alles Gute nachträglich!

Danke! Danke! ( Eros spricht Deutsch)

Vielleicht brauchen wir keinen Dolmetscher. Wie gut sprechen Sie Deutsch?

Guten Abend! Bitteschön! Auf Wiedersehen! Alle zusammen ...

Die Dolmetscherin übernimmt wieder.



Hat der 55er eigentlich weh getan?

Äußerlich ist man nur ein Mensch, der älter wird, aber man sollte mehr auf sein Innenleben achten.Sich selbst lieben und keinen Blödsinn machen mit Alkohol, Zigaretten oder Drogen. So etwas habe ich nie gemacht. Und das sieht man mir vielleicht an.

Sie sehen gut aus und hatten stets das Image des Schmusesängers. Aber will und kann man das mit 55 noch sein?

Es ist nicht so, dass ich das Image des romantischen Sängers bewusst kultivieren wollte. Es war mir wichtig, die Menschen im Herzen zu berühren. Darum wollte ich mich kümmern – ähnlich wie bei einer Pflanze. Das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen.

Sie haben auch die Tradition der Duette gepflegt. Anastacia, Luciano Pavarotti, jetzt Luis Fonsi. Kann Ihnen keiner widerstehen?

Als wir Luis (Anm.: Sänger aus Puerto-Rico, der 2017 mit „Despacito“ bekannt wurde) per WhatsApp wegen einer Zusammenarbeit kontaktiert haben, hat er sofort Ja gesagt, obwohl er „Per Le Strade Una Caanzone“ vorher nie gehört hat. Es ist wie geschaffen für einen König des Reggaetons (Anm.: Mischung aus Reggae, Hip-Hop und Merengue). Jedes Mal, wenn wir uns hören, sagt er „Maestro“ zu mir. Er schaut zu mir auf. Das ist schön, auch, wenn ich mich dadurch ein wenig alt fühle.

Wissen Sie, was das Gefährliche an dem Lied ist? Es reißt dich so mit, dass man zu schnell fährt, wenn man es im Auto hört und nicht aufpasst.

Also, was ich bei euch definitiv gelernt habe, ist, dass man Gesetze und Regeln strenger befolgt als in Italien. Ich komme aus einem sehr unordentlichen Land. Ich bin in Österreich einmal zu schnell gefahren und von der Polizei aufgehalten worden. Aber ich bin davongekommen, weil ich mich sofort entschuldigt habe.

Bene! Sie mögen Österreich also?

Hier hatte ich meine ersten großen Erfolge nach Sanremo in den 1980er-Jahren. (Anm: 1984 siegte Eros beim Sanremo-Festival in der Kategorie „Newcomer“). Das waren auch meine ersten Erfahrungen mit einem anderen Publikum. Das ist etwas, woran ich mich immer erinnern werde.