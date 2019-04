Emma Corrin ist die neue Diana

Bisher online unbedarft, hat Corrin erst vor sechs Tagen einen Instagram-Account eröffnet. Publicity gehört zum Job und so veröffentlichte sie nun ein Statement zur ihrem Neo-Engagement. "Es ist surreal, dass ich jetzt zur Familie von "The Crown" gehöre. Diana war eine Ikone, die für die ganze Welt immer eine Inspiration bleiben wird. Corrin ist nicht die Erste, die Lady Diana ein Gesicht verleiht. Können Sie sich an diese Dianas noch erinnern?