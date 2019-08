Elisabeth Gürtler: "Erben ist nicht unbedingt das Richtige"

Wenn Elisabeth Gürtler den Raum betritt, färbt sich die Welt rosarot. Erstens, weil ihr Hotel „Astoria“ den Wohlfühlmodus anspringen lässt, zweitens, weil uns die Chefin im rosa Dirndl begrüßt. Ihre Reminiszenz an Tirol, der sie mit Ohrringen in Form eines Chamäleons einen modernen Touch verpasst. Gürtler kennt Tirol von Kindesbeinen an. Ihr Vater, ein Getreidehändler, baute nach dem Krieg ein florierendes Agrarunternehmen auf und belieferte Luxushotels am Arlberg. Die Hoteliers neckten ihn oft, trauten ihm – „du hosch jo koa Ahnung“ – ein eigenes Hotel nicht zu. „Denen wollte er es beweisen“, sagt Gürtler.