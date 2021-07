Ein starkes Team

Als Benni kam, änderte sich mein Leben. Ich hatte keine Ahnung von Hunden – und plötzlich hing ich an der Leine eines acht Monate alten Rüden, der mich um die Häuserblocks schleifte. Schuld ist mein Mann, er liebt Hunde, ließ nicht locker, bis ich nachgab. „Ein Hund ist wie ein Kind“, warnten mich noch gute Freunde, da war es schon zu spät.

700.000 Hunde und rund eineinhalb Millionen Katzen leben in Österreich. Die Liebe zum Haustier ist ungebrochen. Gut so, sieht doch der Wiener Verhaltensbiologe Kurt Kotrschal den liebevollen Umgang mit Tieren als unerlässlich für eine soziale Gesellschaft: „Wo es Grausamkeit gegen Tiere gibt, da gibt es auch Grausamkeit gegen Menschen.“ Eine Bereicherung und ein gutes Signal also, dass Österreichs Wohnzimmer zunehmend von Hunden und Katzen erobert werden.

Die meisten von ihnen liegen wahrscheinlich jetzt, während Sie das lesen, friedlich dösend auf ihren Lieblingsplätzen und lassen sich das Fell kraulen. Andere wiederum testen gerade einmal wieder die Leidensfähigkeit ihrer Besitzer aus. Mein Hund Benni war von Anfang an ein Meister darin, unsere Belastbarkeit auszuloten. Es war gleich in der ersten Woche: Wir lagen auf dem Sofa, der Hund in seinem Körbchen, bis er sich lautlos anschlich und sein Köpfchen zwischen uns schob. Ich ignorierte das treuherzig-traurige Geschau, weil ich gelesen hatte, dass man das so tut. Bis ich merkte, dass Mann und Hund denselben seltsamen seligen Ausdruck in den Augen hatten. „Denk nicht einmal dran“, sagte ich noch. Wir hatten nämlich ausgemacht, dass der Hund nicht auf die Couch darf. Zwecklos – heute ist es Bennis Couch.