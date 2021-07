Best of Pizza-Pop

Jazz, Pop, Klassik – der Mann aus Bologna spielte in einer eigenen Liga. Von Gino Paoli in den frühen 60ern entdeckt, als er in Bologna in einer Jazz-Band spielte. „Tutta la Vita“ (1984) sei hier nur gesagt. Sein in Italien beliebtester Song ist allerdings „Nuvolari“ (1976) über die Rennfahrer-Legende Tazio Nuvolari aus den 1930ern.