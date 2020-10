Ein Best-Of der aktuellen Freizeit

Mit „Hygge“ hat seit einigen Jahren die Verkuschelung der Welt begonnen: Im Herbst igeln wir uns zu Hause ein, wickeln uns in flauschige Decken, trinken dampfend heißen Tee, zünden Duftkerzen an, und wer einen Kamin hat, schaut sogar noch ins flackernde, wärmende Feuer. Mehr Gemütlichkeit geht nicht. Jetzt macht sich der nächste Trend aus Skandinavien bei uns breit: „Friluftsliv“. Jetzt heißt es rausgehen, bei jedem Wind und Wetter, Kraft schöpfen durch die Verbindung mit der Natur. Das Konzept greift dafür auf unsere ursprünglichen Verhaltensweisen zurück – ein Leben nach der biologischen, nicht nach der mechanischen Uhr. Auch wenn sich das bei den meisten nicht vollständig in den Alltag integrieren lässt, hebt es doch die Bedeutung, sich in der Freizeit solche Entspannungszeiten zu reservieren. Das bewusstere Leben draußen an der frischen Luft bringt damit nicht nur mehr Balance durch Entschleunigung, sondern stärkt auch den Körper. Wir erklären, wie es gelingen kann und zeigen Menschen, die es bereits erfolgreich umsetzen.

