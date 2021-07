Echte Kerle

BUSINESS CHIC: ANZUG VERSUS DENIM

Schmale Anzüge in Safarifarben passen ins Büro - und zur Afterhour. Tommy Hilfigers Markenbotschafter Rafael Nadal zeigt smarte THFLEX- Anzüge der „Tailored Capsule Collection“, inspiriert von den 1950er-Jahren. David Beckham schlüpfte für H&M in die Modern Essential Kollektion. Die bringt cleane Farben und straighte Linien – auch der Denim-Look wird fast wieder so sauber wie in den 1950er-Jahren. Passt zu coolen Typen und wilden Kerlen.