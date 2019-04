Durchschnittsfrau als Model: Der steinige Weg zur Akzeptanz

Eine Durchschnittsfrau, wie von den Medien beschrieben, ist Kortleve trotzdem nicht. Einst schon als schlankes Model von bekannten Modelabels wie American Apparel gut gebucht, ist sie nun mit etwas mehr Kilos auf den Rippen, so etwas wie die Gigi Hadid der europäischen Plus-Size-Models. Gefragter als sie ist hierzulande kaum eine. Alexander McQueen buchte sie für die Frühlingsschauen in Paris, womit Kortleve aber das einzige Plus-Size-Model war. Die Realität ist nämlich auch, dass der Weg der sogenannten " Durchschnittsfrau" in die Köpfe der Konsumenten noch ein weiter ist, vor allem in Europa. In den USA war der Start in den Modefrühling hingegen vielfältig wie nie. Für 15 Shows wurden 54 Plus-Size-Models gebucht und damit beinahe doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Ein Schimmer am Horizont, auch wenn noch viel Luft nach oben ist.