Drei frische Sommerbowlen vom Top-Barkeeper zum Nachmixen

Bowle? Kommt das von Bowling? Nein, im Englischen bedeutet das Wort rundes, großes Glasgefäß. Das Rezept des Getränks, das aus mindestens fünf Zutaten besteht, sollen die Diener britischer Offiziere im Indien des 18. Jhs. erfunden haben und wurde in einer „bowl“ serviert. Von den Kolonien kam das Mix-Getränk nach England und wurde vor allem bei den Festen des Adels ein beliebter Brauch zum Zeitvertreib.

Hundert Jahre später, angekommen in gutbürgerlichen Kreisen, waren die bunt befüllten Glasschüsseln besonders in den 1950er bis in die 1970er-Jahre der Hit am Party-Buffet. Heute erlebt der spritzige Frucht-Mix ein Revival. Unzählige Varianten, mit und ohne Alkohol, stehen wieder auf der Karte. „Klassisch wird mit Wein, Sekt oder Champagner aufgegossen, aber es dürfen auch Spirituosen wie Cognac, Gin oder Wodka mit dazu“, so Halle-Bartender Gregor Corbaci. Und neben eingelegten Früchten, ist auch frisches Obst erlaubt. Cheers!