Dr. med. Zauberwald: Wie die Natur den Menschen heilt

In Japan hat die staatliche Waldbehörde schon Anfang der 1980er-Jahre ein Konzept entwickelt, um der stark urbanisierten Gesellschaft eine Alternative zu bieten: „Shinrin Yoku“ – Waldbaden. Die wissenschaftlichen Belege über die gesundheitlichen Auswirkungen fehlten aber noch. Heute weiß man darüber Bescheid. Professor Christian Schubert von der Klinik für Medizinische Psychologie in Innsbruck bestätigte kürzlich auf Ö1: „Das ist absolut handfest und keine Esoterik. Meta-Analysen können das betätigen.“ Wer in den Wald geht, verringert Stresshormone wie Cortisol, steigert den Immunschutz und verlangsamt die Zellalterung. „Dazu braucht es nicht viel. Wenn man sich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen für ein, zwei Stunden im Wald aufhält, steigt die Anzahl der natürlichen Killerzellen um 50 Prozent“, so Schubert. Und deren Aufgabe ist, Krankheitserreger wie Viren und Bakterien aus dem Körper zu entfernen.

Österreichs Experte in Sachen „Waldbaden“ ist derzeit Biologe und Autor Clemens Avay. Sein Buch „Der Biophilia-Effekt“ steht auf den Bestseller-Listen ganz oben. Es geht auf einen Begriff des Psychoanalytikers Erich Fromm zurück und meint die Liebe zur Natur, die in jedem von uns angelegt ist – genetisch. Avay beschreibt den Wald als einen einzigen Ort dichter Kommunikation, in dem Bäume, aber auch andere Pflanzen, mithilfe von biochemischen Stoffen Botschaften austauschen. „Zum Beispiel über Schädlinge, um sich zu schützen. Diese biochemischen Stoffe gehören zur Gruppe der Terpene. Wenn der Mensch in einen Wald voller Terpene geht, steigert das, ähnlich wie bei den Pflanzen, die Abwehrkräfte.“ Wir atmen die Terpene ein und nehmen sie über die Haut auf. Terpene erhöhen übrigens auch die Anzahl der drei wichtigsten Antikrebsproteine: Perforin, Granolysin und die Granzyme.