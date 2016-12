Die Woche 50

"Das schönste an einem Seitensprung ist der Anlauf" hat Woody Allen einmal gesagt.

Guter Spruch, guter Mann - und er muss es ja schließlich wissen ...

Auch die beiden Naturburschen Matthias Mayr und Matthias Haunolder haben für Woodys Sicht der Welt manches übrig - allerdings in einem etwas anderen Zusammenhang. Die beiden haben ein ganzes Jahr an Vorbereitungen, Geld, Schweiß und manchen Tränen investiert, um im tiefsten Sibirien einen mehr als 3.000 Meter hohen Berg als Erste mit Skiern befahren zu können. Dauer der ganzen Aktion: eine gute Minute. Wie gesagt, der Anlauf ist ...

Weshalb die beiden Österreicher sich all das angetan haben

Einen mindestens so langen, wenn auch vollkommen anders gearteten Anlauf hat auch Voodoo Jürgens hinter sich, ehe er in den letzten Monaten zum neuen Musikwunder aus Österreich wurde. Wie es dazu kam, was der gebürtige Tullner alles getan hat, ehe er mit "Heite grob ma Tote aus ..." zum legitimen Ostbahn-Kurti-Nachfolger wurde und wie er sich die (musikalische) Zukunft vorstellt