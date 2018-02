Die Woche 5

Der Winter ist zurück, es schneit und bleibt auch in der nächsten Zeit kalt. Wer für heuer schon genug von Pistenzauber und und warmen Pullovern hat, für den hat die neue Ausgabe der freizeit das passende Kontrastprogramm: Tipps für eine Reise in den Frühling. Denn gar nicht so weit entfernt blüht es bereits, man kann die Sonne und seinen Kaffee im Freien genießen. Zum Beispiel auf den Äolischen Inseln vor der Nordküste Siziliens oder auf La Gomera, wo man sogar in Küstennähe Delfine und Wale beobachten kann. Stillen Sie die Sehnsucht nach Sonne und Wärme - zumindest in Gedanken. Schönes Wochenende!