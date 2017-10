Die Woche 41

Noch bis morgen, Sonntag, findet in Frankfurt die wichtigste Buchmesse der Welt statt – und wir haben das zum Anlass genommen, in die spannende Bücherwelt einzutauchen. Wir reisen nach Paris, um in der Hauptstadt des diesjährigen Buchmesse-Gastlandes den Größen der literarischen Vergangenheit Frankreichs nachzuspüren. Zudem machen sich unsere Lieblingskolumnistinnen und -Kolumnisten Angelika Hager, Vea Kaiser, Gabriele Kuhn und Christian Seiler ihre eigenen Gedanken zum Thema. Und das Redaktions-Team gibt sehr persönliche Buchtipps. Ein wahres Lese-Fest - viel Spaß bei der Lektüre!