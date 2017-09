Die Woche 38

Die Schönheit ist ein Thema, das uns alle berührt. Oder besser gesagt, das keinen kalt lässt. Jeder hat eine Meinung, eine Einstellung dazu. Und jeder findet etwas anderes schön.

Aber es gibt auch in Sachen Schönheit einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Die rumänische Fotografin Mihaela Noroc etwa hat für ihr Buch "Atlas of Beauty" rund um den Erdball hunderte Frauen fotografiert, die man gemeinhin als schön bezeichnen kann. Was aber genau diese Frauen optisch so attraktiv macht, über Länder-, Alters- und Kulturgrenzen hinweg und bei allen offensichtlichen Unterschieden, ist schon eine andere Sache – die freizeit-Redakteur Andreas Russ-Bovelino diese Woche zu lösen versucht. Ohne etwas vorweg nehmen zu wollen - das Ergebnis überrascht.

Alle Details finden Sie in der neuen freizeit und auf freizeit.at.

Abschließend noch ein schöner Aphorismus zum Thema vom König des Genres, Oscar Wilde:

Das Geheimnis des Lebens liegt im Suchen nach Schönheit.