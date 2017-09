Die Woche 36

Ho, Ho, Ho Chi Minh!

Ob Michael Schottenberg, Schauspiel-Naturgewalt und langjähriger Volkstheater-Direktor, in seiner wilden Jugendzeit durch die Straßen zog und diesen Kampfspruch der Linken skandierte, ist nicht überliefert.

Jetzt jedenfalls zog es den Berufsaus-/umsteiger ins Land von Onkel Ho, nach Vietnam. Schottenberg, der sich neuerdings als Reiseschriftsteller betätigt, bereiste das südostasiatische Land eingehend und so, wie es auch die örtliche Bevölkerung tut: mit dem Bus, mit dem Tuk-Tuk, zu Fuß. Entstanden ist dabei eine mehr als spannende Reisereportage, die Sie in dieser Woche in der neuen freizeit sowie auf freizeit.at lesen.

Viel Spaß dabei - und ein tolles Wochenende!