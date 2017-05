Die Woche 20

Zwei Inseln, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten, beherrschen dieses freizeit-Wochenende ...

Da wäre einmal Brac, Perle der Adria, größte Insel Dalmatiens. Auf diesem zauberhaften Eiland vor Split, das bislang von allen zweifelhaften Segnungen des modernen Massentourismus verschont geblieben ist, hat eine österreichische Hoteliére ihren Traum von einem Boutique-Hotel verwirklicht. Hineingeschneidert in historische Bausubstanz, luxuriös, aber mit Augenmaß. Die freizeit war da, hat Hotel wie Insel in Augenschein genommen. Die Reportage lesen Sie diesen Samstag in der neuen freizeit und auf freizeit.at.

Auf Borneo, der zweiten Insel, um die es dieses Wochenende geht, leitet die Primatologin Signe Preuschoft eine Aufzucht- und Auswilderungsstation für verletzte und verwaiste Orang-Utans. Mit uns hat sie über ihre Arbeit gesprochen, über die faszinierende Ähnlichkeit zwischen Menschen und Orang-Utans und weshalb die Menschenaffen akut vom Aussterben bedroht sind. Bewegend. Und wie so viele Sünden der Gegenwart, zutiefst beschämend, wie wir mit unseren nächsten Verwandten im Tierreich umgehen. Lesen Sie selbst und bilden Sie sich Ihre Meinung - auf freizeit.at und in der neuen freizeit!

Schönes Wochenende!