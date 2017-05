Die Woche 19

Ein Jahr ist es schon wieder her, dass der große Prince von uns gegangen ist. Aus diesem Anlass erinnert freizeit-Musikexperte Andreas Russ-Bovelino diese Woche an eine bis heute eher unbekannte Seite des Musikers. Denn Prince hat nicht nicht nur für sich selbst jede Menge großartiger Lieder geschrieben, sondern seine Songs auch einer Unzahl an Künstlern zur Verfügung gestellt. Welche Musiker mit Prince-Leihgaben erfolgreich waren lesen Sie diese Woche ebenso, wie wer originale Prince-Songs gecovert und zu ungeahntem Erfolg geführt hat. Einer sogar mit einer Country-Version von "Purple Rain" ...

Ein anderes Jubiläum ist erfreulicher: Ferrari, die vielleicht emotionalste aller Automarken, feiert 70. Geburtstag. Wir erinnern aus diesem Anlass an die große Historie der Flitzer aus Maranello. Und Kurier-Motorchef Horst Bauer, seit Kindertagen ein glühender Verehrer der flotten Preziosen, lässt große und kleinere Ferrari-Anekdoten aus seinen 30 Jahren als Autotester noch einmal Revue passieren.

