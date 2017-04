Die Briten sind amused - über uns Österreicher. Sie wundern sich über die Menge an Würsten, die wir vertilgen können und schütteln den Kopf über so manche andere Schrulligkeit. Wirklich schmeichelhaft sind sie in ihrem Urteil über uns nicht. Aber so hart wie der große, leider viel zu früh verstorbene Karikaturist Manfred Deix gehen sie mit den Österreichern doch nicht ins Gericht. Ein amüsantes Wochenende mit der freizeit!