Die Woche 31

Großer, fremder Nachbar: Die freizeit zeigt Deutschland von seiner unbekannten Seite. Besuchte die Stammgäste im Wiener Gänsehäufel. Sagt, welche Ausstellungen diesen Sommer besonders sehenswert sind. Und erinnert sich an eine wilde Woche an der Seite des deutschen Schauspielers Udo Kier anno 1997 in Los Angeles. Viel Spaß dabei!