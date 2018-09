Die wichtigste Stadt der Welt

Szenenwechsel: Besuch in einem Fabrikgebäude. Hier findet eine Sommerakademie für chinesische Technikstudenten statt. Es ist Samstagmorgen, doch es wird fleißig gewerkt. Und zwar so, wie es sich in der weltweit wichtigsten Elektronikstadt gehört. Es wird gelötet, programmiert und an Robotern getüftelt. Die Studenten verbringen in Shenzhen ihre Sommerferien – und voraussichtlich auch die nächsten Jahre. Bis zu zwanzig Prozent aller Doktoranden in China verschlägt es in das „Wunder am Perlfluss“, wie die Millionenstadt in den chinesischen Medien gerne genannt wird.

Leben von un mit Elektronik

So blumig diese Umschreibung auch klingt, spätestens hier, unter den Studenten, wird klar: Shenzhen lebt nicht nur von Elektronik, sondern mit ihr. Die Leiterplatten sind gleichermaßen Quelle des Reichtums wie auch der Begeisterung – für die Menschen in einer der zukunftsträchtigsten Städte der Welt.

Auch im „ Bay Stadion“ ist die Zukunft längst angekommen. An diesem Wochenende dient das Areal als Wettkampfarena für Computerspiele und Roboterwettbewerbe. „Robomaster“ nennt sich das Ereignis, an dem Studenten der technischen Hochschulen aus ganz China und aus internationalen Unis teilnehmen.