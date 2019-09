Die Trauben sind reif, auf zum Weinlesen: Die besten Tipps rund ums Wochenende!

Doderer & Wein „Wenn die Blätter auf den Stufen liegen herbstlich atmet aus den alten Stiegen was vor Zeiten über sie gegangen“: Bevor Sie in die Geschehnisse rund um Heimito von Doderers Jahrhundertroman „Die Strudl-hofstiege“ eintauchen, lädt Wein & Co vor dem Theatererlebnis zu einer thematisch angepassten Weinverkostung. Probieren Sie duftigen Riesling (Mayer am Pfarrplatz), knackigen Veltliner (Stift Göttweig), rubinroten Zweigelt (Weingut Umathum) und einige mehr. Prost und gute Unterhaltung!

Diorama Sonnenuntergang, Seekulisse – die norwegische Choreografin Ingri Fiksdalder hat ein Gespür für meditative Momente. In der weltweit aufgeführten Performance bilden Körper, Licht und Drohnen-Sound ein Landschaftsgemälde der besonderen Art. Tipp: Besuchen Sie vor dem gemeinsamen Spaziergang zum See unbedingt den „Aperitivo“-Treff. Künstler laden zu Drinks und Fachgesprächen. Eintritt frei!

