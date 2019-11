Das ist die Schweizer Penélope Cruz

Grüezi: Aus der Schweiz an die Wiener Burg

Mit Glorifizierung hat Piasko aber nicht viel am Hut. Ebenso wenig wie mit Gesprächen, die sich um ihr gutes Aussehen drehen. Trotzdem werden wir über beides sprechen. „Sagen wir doch Du“, schlägt sie vor. Da schlägt das Tiroler Herz der Interviewerin sofort höher. Gerne! Nicht viele Burgtheater-Schauspieler würden einem das Du-Wort anbieten.

Freizeit: Deleila, ist es für eine Schauspielerin nicht das Größte, ans Wiener Burgtheater berufen zu werden?

Deleila Piasko: Natürlich ist das ein traditionsreiches Theater mit großem Renommee und einer besonderen Strahlkraft. Es ist eine Ehre für mich, hier zu sein und hier zu spielen. Es ist aber nicht nur das Haus entscheidend, sondern es geht mehr um die Begegnungen, die du hast – künstlerisch und persönlich. Das ist es, was mir Freude macht.

Kanntest du vor deinem Engagement viele der berühmten Kollegen?

Ich war zuvor noch nicht sehr oft in Wien. Man kennt natürlich viele der berühmten Namen, aber ich habe auch noch nicht alle neuen Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne gesehen.



Das klingt relativ unbeeindruckt.

Nein, ich bin definitiv beeindruckt von den Leistungen meiner Kollegen. Man spricht seinen Respekt aus, aber es ist vielleicht keine Glorifizierung.



Was war es konkret, was dich sagen hat lassen: Ich gehe nach Wien?

Das ist ganz einfach. Man hat ein Angebot vom Burgtheater. Dann macht man das doch einfach, oder?



Ein Moment, von dem so viele Schauspieler träumen. Wie war es, als dir gesagt wurde, dass man dich holen will?

Ich wurde zum Vorsprechen eingeladen und hatte zwei Rollen vorbereitet. An einer haben wir dann intensiv gearbeitet und es fand, was wirklich wichtig ist, ein künstlerischer Austausch statt. Und dann sitzt man bei Martin Kušej im Büro und er sagt: „Du, wir finden dich toll, wir möchten dich engagieren.“ Ich glaube, ich habe in dem Moment tatsächlich „Okay!“ gesagt. Dann bin ich vom kolossalen Burgtheater ins nächste Café gegangen und habe einen Sodaradler getrunken. Ich musste das erst mal sacken lassen.



Sodaradler klingt schon sehr wienerisch. Du fühlst dich also wohl?

Ich habe das Gefühl, das ist so ein ‚Match‘ zwischen mir und Wien (Anm.: Treffer). Das klingt jetzt blöd, aber die Stadt hat so einen Klang und eine Frische. Genau kann ich das noch nicht analysieren. Frag’ bitte in einem halben Jahr noch mal.



Wo bist du nach deiner Ankunft in Wien zuerst hingegangen?

Das war tatsächlich das Burgtheater. Ich wollte von Anfang an möglichst oft hierherkommen. Am Anfang hatte ich nicht viel Zeit, mir Stücke anzusehen, weil wir für „Vögel“ oft durchgeprobt haben – plus Englisch-Coaching in der Mittagspause. Aber jetzt hole ich alles auf und habe mir zum Beispiel kürzlich „Die Edda“ angeschaut. Das ist eine extrem bildgewaltige Inszenierung.



„Vögel“ am Akademietheater ist ein Stück in vier Sprachen. Hat das Englisch-Coaching geholfen?

Die Sprache war tatsächlich die größte Hürde, obwohl ich gut Englisch spreche. Aber es ist nicht meine Muttersprache. Da sind Körper und Sprache erst mal uneins, und es braucht etwas Zeit, um den Text zum Leben zu erwecken.



Tobias Moretti, einer unserer bekanntesten Schauspieler, wird auch an der Burg spielen. Er war im Sommer der „Jedermann“ in Salzburg. Du bist eine schöne, weibliche Frau. Die „Buhlschaft“ wäre doch eine Rolle für dich?

Das ist eine Rolle, die schon wirklich starke Schauspielerinnen gespielt haben: Sophie Rois, Birgit Minichmayr oder auch Nina Hoss. Vielleicht ist das einmal was für mich, wer weiß?



Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat dich jedenfalls schon einmal mit Penélope Cruz verglichen.

Echt, die FAZ? Das musst du mir zeigen.



Hast du von diesen Vergleichen generell schon mal gehört?

Jetzt werde ich ganz rot. Was soll ich dazu sagen? Das ist wirklich ein großes Kompliment, weil sie meines Erachtens eine total facettenreiche, sinnliche Schauspielerin ist.



Ist es deinem Gefühl nach eher ein Vor- oder ein Nachteil, als Schauspielerin ausnehmend hübsch zu sein?

Naja, du hast vorher auch gesagt, ich könnte die „Buhlschaft“ gut spielen, weil ich hübsch und weiblich bin ...