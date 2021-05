Verena Altenberger in Michel Mayer

Dresscode ROMY

Wäre das Leben ein Wunschkonzert, gäbe es kein Corona und wir würden heute mit Stars und Stargästen in der Hofburg eine wunderbare ROMY Gala feiern dürfen. Ich hätte bereits vor Wochen einen Dresscode ausgegeben und mich wie jedes Jahr sehr darüber gefreut, dass so viele unserer Gäste dem Folge leisten würden. Das Leben ist jedoch unberechenbar, wir lassen uns aber trotzdem die Freude an Kreativität, Talent, Kunst und Kultur nicht nehmen. Alles wird gut, 2022 dann wieder in der Hofburg.