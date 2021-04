Die schönsten Kleider, um auf Bäume zu klettern

Das Geschäft in der Gumpendorferstrasse ist nicht nur wegen seiner besonders hippen Modehäppchens bekannt. So führt sie etwa Mode von Julia Heuer, Sonnenbrillen von Emmanuelle Khan und andere Trendteile. Manchmal werden auch künstlerische Events von der Inhaberin veranstaltet, die gerne avantgardistische Designer aus Mode und Interior dazu einlädt. Die umtriebige Wienerin lässt ihre Mode auch von den besten Modefotografinnen ablichten. Wie das Foto oben zeigt. Fotografiert wurde das Kleid im Baum von Darius & Julian, gestylt von Johanna Bouvier. Das Kleid selbst wurde von Designerin Jana Wieland entworfen. Die Wiener Designerin, die das nach ihr benannte Label im Jahr 2016 gründete, zeigt ihre Damenkollektionen zweimal jährlich in Tokio und Paris. https://www.nachbarin.co.at , http://www.janawieland.at