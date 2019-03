Die neue Freizeit: Jetzt wird's bunt!

HIER KOMMT DER FRÜHLING

Laut Kalender hat er gerade erst begonnen, doch an bestimmten Orten zeigen sich Blumen und Bäume schon in voller Pracht: Die Freizeit hat mit Wetter-Experten fünf Plätze in Europa gefunden, an denen der Frühling früher als anderswo Einzug hält. Eine Reise von Bordeaux über den Schwarzwald, Südengland bis Oberitalien und in die Steiermark.