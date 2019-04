Die neue Freizeit: Ein Magazin voll österreichischem Italo-Flair

Von "Arnie, der "steirischen Eiche" bis zu Andi, dem Volks-Rock-'n'-Roller: Sogar eine Literatur-Nobelpreisträgerin und eine Tennis-Nummer-eins hat die Steiermark hervorgebracht. Ein Wiedersehen gibt es in der freizeit. Außerdem: Ein Wiederlesen mit Starkoch Johann Lafer, der in Graz geboren und in Deutschland berühmt geworden ist. Er erzählt, warum er auf seinen Michelin-Stern ab sofort verzichtet.