Die Liebe zu den Störchen

Susanne Michel, neben Harald Krassnitzer die Hauptdarstellerin der Erfolgs-Fernsehserie rund um den Winzerkönig, dessen Abenteuer weltweit – von Norwegen unter dem Titel Vinbaronen bis China – gesendet wurden, erinnert sich an ihr erstes Eintreffen in Rust. Vor vielen Jahren. An einem brütend heißen Sommertag: „Die Luft flimmert vor Hitze, und über allem der spezielle, leicht modrige Geruch des nahen Steppensees – hier werde ich viel Zeit verbringen. Wir wollen gerade unser Hotel betreten, Mooslechners Bürgerhaus, da hält ein Traktor an, ein stattlicher Mann in seiner blauen Arbeitsmontur. ,´I bin der Hermann und ihr seid’s die vom Film? Kennt’s ihr euch überhaupt aus mit Wein?’ Mein Versuch einer witzigen Antwort: ,Natürlich, es gibt weißen und roten’ wird mit einem matten Lächeln nicht einmal ignoriert: ,Du kommst jetzt glei´ amal mit!’ Und schon sitze ich neben ihm auf dem Traktor und hinaus geht’s in die Rieden. Der See still und weit, ein paar Segelboote und der Blick auf das malerische Städtchen. Es ist um mich geschehen. Hier fühle ich mich wohl ... Hermann Hammer und seine Frau sollten mir wie auch die Familien Feiler-Artinger und Mooslechner zu lieben Freunden werden.“