Die Kraft der Natur - alles im grünen Bereich

„Es gibt aber noch einen anderen Ansatz“, weiß Psychologin Kelz. „Die Psycho-Evolutionäre Theorie besagt, dass wir aus der Natur entstanden sind und uns deshalb in einer natürlichen Umgebung am wohlsten fühlen und nicht in einer von Menschenhand gemachten.“ Wer sich wo am besten erholt, das ist allerdings unterschiedlich. Laut Kelz spielen dabei Erfahrungen aus der Kindheit ebenso eine Rolle wie der Charakter. Der Maler Vincent van Gogh behauptete zwar einmal: „Wenn man die Natur wahrhaft liebt, findet man es überall schön“, ganz richtig ist das aber nicht. Forscher der Universität Virginia fanden nämlich heraus, dass introvertierte Menschen sich in den Bergen am wohlsten fühlen und es extrovertierte ans Wasser zieht. Die Begründung: Die Weite von Stränden würde die innere Offenheit widerspiegeln und die Enge der Berge kontaktscheuen Menschen Schutz bieten. Klingt irgendwie logisch. Aber am besten man findet seine Kraftplätze ohnehin selbst heraus – indem man den Frühling vor allem draußen genießt.

