Die geheimen Hotspots für Schwammerlsucher

Spätestens wenn im Supermarkt die ersten Eierschwammerln eintreffen, zieht es uns in den Wald, um selbst die köstlichen Fungi zu suchen. Seit Jahrhunderten sind Pilze auf unseren Speisekarten zu finden und gehören bis heute zu den beliebtesten Zutaten sämtlicher Küchenchefs, egal ob geröstete Steinpilze oder getrüffelte Eierschwammerln.

Wer sich selbst auf Suche begeben will, muss dazu einiges wissen. Zum Beispiel wo die köstlichen Speisepilze zu finden sind und vor allem wann sie wachsen. Die freizeit befragte Wetter- und Pilzexperten zu Klima und Bodenbeschaffenheit, in dem die Schwammerl am besten gedeihen. Erstaunlich auch, dass die Pilzsaison sich sogar verlängert. Wie Klima und Regen auf unsere Böden einwirken und in welchen Gegenden dann die Schwammerl am besten wachsen, ist ein wichtiger Indikator dafür, wann wir mit Körben ausrücken können, um die Pilze zu sammeln. Und vor allem wollen wir wissen, an welchen Plätzen Eierschwammerl, Steinpilz und Parasol zu finden sind.

Pilzsaison bis November

Eines gleich vorweg: In ganz Österreich sind Schwammerln weit verbreitet und gut zu finden, auch in Wien. Die jährlichen Niederschlagsmengen sind sogar heuer noch immer durchschnittlich und nicht besorgniserregend. „Denn im Mai regnete es besonders viel, was einen gefüllten Wasserspeicher für den Boden bedeutet. Allerdings ist die Verdunstung wegen der Hitze sehr hoch gewesen, was für das Pflanzenwachstum im Allgemeinen hinderlich ist“, sagt Wetterexperte Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Vergangenes Jahr war es sogar noch trockener als dieses, deswegen kann man immer erst am Jahresende sagen, ob es ein gutes Pilzjahr war oder nicht. „Die europaweite Klimaveränderung verlängert die Pilzsaison sogar nach hinten, weil die frostfreien Tage mehr werden“, weiß Pilzexpertin und Direktorin der Österreichischen Mykologischen Gesellschaft Irmgard Krisai-Greilhuber von der Universität Wien. „Die Pilzsaison beginnt auch früher, weil es früher warm wird.“ Und es verändern sich die Gebiete, wo die Schwammerln wachsen. Weil es im Osten immer trockener wird, gibt es hier viel weniger Pilze als früher.