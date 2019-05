Die Bestseller aus der Provinz

Claudia Rossbacher

Gratulation! Die frühere Werbetexterin schuf ihre eigene Marke, den „Steirerkrimi“. Ihre Ermittlerin Sandra Mohr bearbeitet soeben ihren neunten Fall.

Über ihre Anfänge als Krimiautorin meint sie: "Die Handlung des ersten Falls von Sandra Mohr und Sascha Bergmann beginnt im Wald. Ich hätte sie auch im nahen Wienerwald ansiedeln können, wollte aber weder in Wien noch in St. Pölten gedanklich ermitteln müssen. Dann habe ich mich an meine Kindheit erinnert. Als Stadtkind bin ich einige Male ins Ferienlager in die Steiermark geschickt worden und habe mich dort, am Reinischkogel mitten im Wald, ausgesprochen frei und wohl gefühlt. Außerdem bin ich mit einem Steirer verheiratet. Also habe ich mich kurzentschlossen für das waldreichste Bundesland entschieden und es nie bereut. Mittlerweile lebe ich ganz in der Nähe des Ferienlagers meiner Kindheit am Reinischkogel."

Claudia Rossbacher weiter: „Da ich mich durch die gesamte Steiermark morde, muss ich mich immer auf andere Regionen und Menschen einlassen. Es ist ja ein großer Unterschied, ob jemand im Vulkanland lebt, das von der Landwirtschaft geprägt ist, oder in Schladming, wo der Sporttourismus eine zentrale Rolle spielt.“ Im aktuellen Fall, „Steirerrausch“, macht sich der alte „Spuk von Trebian“ bemerkbar. Dennoch ist die Story alles andere als altvaterisch oder provinziell, denn: „Die Landbevölkerung unterliegt in einer globalisierten Welt denselben medialen Einflüssen wie Stadtmenschen, die sich oft für so viel gebildeter, weltoffener und -gewandter halten.“