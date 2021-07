KULT IN SERIE

Der Alltag einer Adelsfamilie in der nordenglischen Grafschaft Yorkshire von 1912 bis 1924 (Stand Ende 5. Staffel). Herrschaften und Dienstboten im ehrwürdigen Familiensitz, historische Entwicklungen und Katastrophen wie der Untergang der Titanic nehmen ihren Einfluss auf das Leben aller Beteiligten. Wer hier kurz an das alte „Haus am Eaton Place“ denken muss, liegt nicht ganz falsch - Kamera, Ausstattung und realistische Umsetzung sind aber State of the Art. Und üben einen Zauber aus, dem man sich nur schwer entziehen kann. Auch ganz ohne Mord und Totschlag.