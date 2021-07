KULT IN SERIE, TEIL 2

Was wie ein biederes Survival-Abenteuer begann, entpuppte sich schnell als ungewöhnlichste Fernsehserie ihrer Zeit. Aber plötzlich waren da die „Anderen“, die „DHARMA-Initiative“, ein Mann, der in einem Bunker seit Jahren regelmäßig die gleiche Zahlenkombination in einen Computer eingibt, um die Welt vor dem Untergang zu retten. Ein Wesen aus Rauch, Zeitsprünge, Parallelwelten, eine mystische Quelle ... Irre. Gut. Und erstaunlich langlebig. Die 122. Folge, „The New Man In Charge“ gehört allerdings nicht mehr zum offiziellen Kanon.