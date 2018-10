Die besten Tipps zum Schwammerlsuchen

Schopftintling

Er sieht sehr speziell aus und ist mit dem Champignon verwandt. Er wächst in Gruppen auf Wiesen mitten in der Stadt und in Gärten (Komposthaufen!), aber auch an Wegrändern und in Wäldern. Der Hut des 18-20 cm hohen Pilzes verfärbt sich im Lauf der Zeit von weiß zu rosa bis schwarz. Der Schopftintling, auch Spargelpilz genannt, sollte nur jung, solange der Hut noch geschlossen ist und die Lamellen noch nicht rosa sind, verzehrt werden. Eine unangenehme Eigenheit: In Verbindung mit Alkohol kann er leicht giftige Wirkung entfalten. Vorkommen: April - November