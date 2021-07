KULT IN SERIE

Wann haben Sie zum letzten Mal genauer hin gesehen, als im Flugzeug die Sicherheitsbestimmungen präsentiert wurden? Genau. Kommt die Safety-Info vom Band, tippen 99 Prozent der Passagiere weiter in ihre Smartphones. Wird sie live von der Crew vorgetragen, ist das größte Vergnügen dabei, die leicht angesäuerten Gesichter der FlugbegleiterInnen zu beobachten, während sie in das Mundstück an der Schwimmweste pusten. Was bleibt? Von den Sicherheitshinweisen bleibt so gut wie nichts hängen. Einen gänzlich anderen und weit witzigeren Weg, die Passagiere für die Wichtigkeit der Safety Regulations zu sensibilisieren, geht man am anderen Ende der Welt. Die Air New Zealand hat sich in den vergangenen Jahren den Ruf erarbeitet, die kreativsten, aufwendigsten und auch lustigsten Sicherheits-Videos für ihre Flüge zu produzieren. Auf dem Höhepunkt des Herr-der-Ringe-Hypes führten Gandalf, Frodo und Co durch die Sicherheitsbestimmungen, ein anderen Mal erklärten Bikinimodels, was zu tun sei. Auch Hollywoodstars wie „Golden Girl“ Betty White oder Survival-Experte Bear Grylls kamen bereits zum Einsatz. Jüngster Coup: Ein Rap-Video, in dem Stars der neuseeländischen Rugby-Nationalmannschaft „All Blacks“ (sie heißen so wegen ihrer gänzlich schwarzen Dressen) Szenen aus dem Hollywoodfilm „Men in Black“ nachspielen – und dabei im Sprechgesang erklären, weshalb es wichtig ist, sich anzuschnallen und das Handgepäck unter dem Vordersitz zu verstauen. Seltener war ein Safety-Video witziger und kurzweiliger!