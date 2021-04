Die besten Osterfilme aller Zeiten – und heuer im TV

„Spartacus“

Der Historienfilm ist ein echter Klassiker. 1960 kam er in die Kinos, Regie führte Sergio Leone. Der rebellische Sklave Spartacus landet als Gladiator in der Arena – und wird zum Anführer eines großen Sklavenaufstands. In der Hauptrolle brillieren Kirk Douglas, als Prätor Crassus ist Laurence Olivier zu sehen. Wir sagen nur: „Ich bin Spartacus!“ Läuft am Karfreitag um 20.15 Uhr auf Sat.1. Gold.