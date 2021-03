Die besten Freizeit-Tipps für die kommenden Tage

The Show must go on(line) again Das Porgy in der Wiener Riemergasse prolongiert seine Streaming-Serie. Den Auftakt zum „Jazzzustellservice“ (Christoph Huber) diese Woche machen heute, Samstag, Frank Hoffmann & mg3 mit einem „Momente in Musik und Literatur“-Programm. Am Sonntag stellt sich das MIK Trio vor, mit zwei Bassgitarren und einem Drumset. Weitere Acts: Golnar „The Voice Poet“, Elektro Guzzi, Adriane Muttenthaler & Criss Cross. Es gilt: Pay as you wish.

Bis 20. März, 20 Uhr, www.porgy.at

Azteken Mexiko ist seit geraumer Zeit als Sehnsuchtsdestination gefragt. Wer hin will, muss sich weiterhin gedulden. Die Ausstellung zur Kunst und Kultur der Azteken im Weltmuseum am Heldenplatz vermag zumindest, das Fernweh zu lindern. Zu sehen ist u. a. eine Keramik des Gottes Mictlantecuhtli.

Bis 13. April, www.weltmuseumwien.at