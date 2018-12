Der Weihnachtshund: Was man wissen sollte, BEVOR man sich einen Hund zulegt

Am meisten wünschen sich natürlich Kinder einen kleinen Freund. Was muss man beachten, wenn man ihnen diesen Wunsch erfüllen will?

Mit der Anschaffung eines Haustieres wird auch gleichzeitig ein neues Familienmitglied aufgenommen. Es bedarf langer Planung und genauer Überlegung. Tiere sind aber kein Geschenk – auch nicht zu Weihnachten.

Was tut man, wenn man in Urlaub fahren will und den Hund nicht mitnehmen kann?

Ganz wichtig ist es, sich diesen Punkt bereits vor der Anschaffung eines Tieres zu überlegen. Für den Fall von Urlaub oder Krankheit gibt es verschiedene Möglichkeiten – natürlich abhängig vom jeweiligen Hund. So könnte dieser beispielsweise bei einer anderen, ihm bekannten Person während dieser Zeit bleiben. Es gibt auch sehr gute Hundepensionen oder Hundesitter. Wichtig ist dabei, sich bereits lange genug vorher ein genaues Bild darüber zu machen, ob der Hund auch wirklich gut untergebracht ist.

Wie viele Hunde kommen jedes Jahr zu ihnen?

Dies ist ganz unterschiedlich. Wir haben Platz für insgesamt 150 Hunde.