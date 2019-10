Der ultimative Kino-Guide für Herbst 2019

NACH DER HOCHZEIT

Start: 25. 10. Genre: Drama. USA

Hochkarätig mit Michelle Williams und Julianne Moore besetzt, geht es um ein Familiengeheimnis, eine Millionenspende für ein Waisenhaus und das Leben zwischen Upper Class und indischen Slums. Empathiker werden den Film lieben, Cineasten sich nach dem Original sehnen, in denen 2007 statt zwei Frauen mit Mads Mikkelsen ein Mann die Hauptrolle gespielt hat.

Worauf wir uns noch freuen:

Die Fortsetzungen von „DIE EISKÖNIGIN“, Disney at it’s best – und „MALEFICENT Mächte der Finsternis“, „GEMINI MAN“ mit Will Smith, „PARASITE“, Gewinner der „ Goldenen Palme“ und die Doku „2040“ mit Lösungsvorschlägen für den Klimawandel.