Was ist das Thema Ihrer Ausstellung „Civilization. The island of the day before“ im Bank Austria Kunstforum?

Woher kommen wir und wohin gehen wir. Wie sieht unsere Welt in 500 Jahren aus. Wir blicken 500 Jahre nach vorne und gleichzeitig zurück auf unsere heutige Zivilisation. Da werden wir dann leider sehen, dass es sie nicht mehr gibt. Wir können in die Zukunft schauen und erkennen, welche Fehler wir in der Vergangenheit gemacht haben, warum unsere Welt zerbrochen ist. Genauso wie wir heute über Azteken und Ägypter wissen, woran ihre Kulturen zugrunde gingen. Ich bin Futurist und sehe das so kommen. Ich spiele gerne mit Dimensionen, setze dafür meine Figuren aus Polycarbonat und Stahl ein. Die wirken zwar heute noch harmonisch, verweisen aber auf eine destruktive Zukunft. Dahin wird sich unsere Kultur entwickeln.

Sehen Sie die Zukunft so pessimistisch?

In die Zukunft zu blicken, ist meine Leidenschaft. Wir wählen selbst jeden Tag mit unserem kollektiven Handeln den Weg, auf dem die Welt sich weiterentwickelt, und der ist ganz klar Destruktion. Es ist eine persönliche Entscheidung, die jeder für sich täglich aufs Neue trifft, das sollte uns bewusst sein. Ich bin zwar optimistisch, versuche aber nicht auszublenden, was in der Realität passiert.