Der Eisherzog

Man kennt Sie von der Bühne und vom Fernsehen eher als ruppigen Burschen. Sagen Sie bloß, sie stehen auf Märchenfilme?

Ich habe zwei Kinder, einen dreizehnjährigen Sohn und eine fünfeinhalb Jahre alte Tochter. Da begleiten einen dann Märchen und Animationsfilme länger als man denkt. Ob "Findet Nemo", "Cars" oder "Toy Story", ich war von all diesen Filmen begeistert.

Werden Sie "Die Eiskönigin" im Kino auch mit ihren Kindern besuchen?

Leider nein. Mein Sohn ist gerade in einem Alter, in dem ihm Märchen nicht so gefallen. Und für meine Tochter geht es in "Die Eiskönigin" etwas zu wild zu. Die 3-D-Effekte ergeben zwar ein tolles Spektakel, doch für kleine Kinder können sie gruselig sein.

Sie als Kind und Disney, ist das eine harmonische Vorstellung?

Ich war als Fünfzehnjähriger in Disneyworld in Florida. Das war schon okay, aber meine Interessen lagen damals nicht so sehr bei Micky Maus.

Andere Frage: Wann werden wir Sie wieder mit Nicholas Ofczarek sehen, ihrem Kollegen aus dem David-Schalko-Erfolg "Braunschlag"?