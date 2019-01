Winterwunderland: Österreichs Top 15

Eis frei

KÄRNTEN: Der See der Superlative: Der Weissensee ist Europas größte Natureisfläche, für die es jeden Winter quasi eine Gefriergarantie gibt. Das liegt am Mikroklima: Nachts sammelt sich eine Schicht kalter Luft direkt über der Wasseroberfläche, dort ist es etwa 5 Grad kälter als in den Orten, die nur 15 Meter höher liegen. Das Ergebnis: 6,5 Quadratkilometer Eis und eine 25 Kilometer lange Bahn, auf der man den See umrunden kann. Dazu Eisstockbahn, Hockeyplätze und eine Bahn für Schnellläufer. Und weil die Eisschicht durchschnittlich 60 Zentimeter dick ist, sind sogar Kutschenfahrten auf dem See möglich. Als Draufgabe: die einzigartige Bergkulisse, die Lust macht, den glasklaren See mit Trinkwasserqualität auch im Sommer zu besuchen. www.weissensee.com