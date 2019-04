David Lama: "Lawinen haben eine Kraft, die größer ist als man selbst"

Sie scheitern bei Ihren Projekten immer wieder, wie auch in der Nordostwand des Masherbrum 200. Was sind die Gründe dafür?

Scheitern ist ein großer Teil meines Sports.Wir waren die Ersten, die versucht haben, die Wand zu klettern. Es gibt keine Erfahrungswerte. Die Ostwand ist eine Art Kessel, der den ganzen Wind abschirmt. Es wird also sehr warm und der Schnee dadurch immer schwerer. Da kommt man nicht voran. Wir wissen nun, dass die Temperaturen für die Besteigung nicht so hoch sein dürfen, wie wir geglaubt haben. Dazu kommt, dass die Wand dreieinhalb Kilometer hoch ist und man durch unterschiedliche Zonen klettern muss. Unten hat es 15 Grad mehr als oben, was großen Einfluss auf die Schneebeschaffenheit hat. Diese Erkenntnisse werden uns irgendwann helfen.

Was geht einem durch den Kopf, wenn man der Natur so ausgeliefert ist?

Wir saßen von neun Uhr früh bis drei Uhr nachmittags auf einer Flanke unter einem Felsvorsprung und konnten weder vor noch zurück. Links und rechts schossen die Lawinen im Minutentakt an uns vorbei. Das hat schon eine Kraft, die viel größer ist als man selbst. Wir konnten nur warten, bis die Sonne nicht mehr so reinknallt und dann umkehren. Für einen Aufstieg hatten wir zu viel Zeit verloren.

Wie viele Anläufe würden Sie in Kauf nehmen, um Ihr Ziel zu erreichen?

Ich kann die Frage nicht pauschal beantworten. Das sind Projekte, in die viel Leidenschaft und Energie fließen. Ein hoher Energieaufwand bedeutet ein gewisses Leiden, wenn man so will. Das muss einem der Einstieg jedes Mal wert sein.

Will der Mensch Leiden nicht vermeiden?

Will er das? Ich glaube, es entsteht eine andere Wertigkeit, wenn man bereit ist, für etwas Opfer zu bringen. Man lebt intensiver. Vielleicht ist das auch der Grund, warum das Leben in den Bergen intensiver ist. Man geht ein bewusstes Leiden ein. Und der Lohn für das Leiden ist das Glücksgefühl, wenn man am Gipfel steht ...

Und der Lohn für das Leiden ist das Glücksgefühl, wenn man am Gipfel steht?

Grundsätzlich geht es schon um das Ziel. Aber viel wichtiger sind die Erlebnisse auf dem Weg dahin, auch wenn das abgedroschen klingt. Als ich am Gipfel des Cerro Torre stand, war das weder Glücksgefühl pur noch das Paradies. Es ist eher so, als würde man einem Regenbogen hinterherjagen. Irgendwann merkt man, dass der Regenbogen ständig woanders ist. Es wird immer neue Ziele geben. Das ist das Schöne am Bergsteigen.

Und was ist mit der ständigen Gefahr und der Unberechenbarkeit der Natur, die einen Extrembergsteiger begleiten?

Man wird nie sagen können. dass Klettern todsicher ist. Aber Peter, mein Partner am Masherbrum und am Cerro Torre und ich, sind keine Draufgänger. Wir gehen ein Risiko bewusst ein und das ist der erste Schritt, Risiko zu minimieren. Steinlawinen oder Eisschlag werden nie kalkulierbar sein. Man muss sich fragen: Ist mir das Projekt das wert oder nicht? Da kriegt man immer eine klare Antwort.

Was wünscht man einem Bergsteiger eigentlich? Viel Glück?

Bei unseren Unternehmungen mag ich nicht auf Glück angewiesen sein. Denn das würde bedeuten, dass man unter normalen Umständen eine Tour nicht schafft. Wir gehen aber davon aus, dass eine Tour unter normalen Bedingungen gelingt. Deshalb wünsche ich mir: kein Pech!