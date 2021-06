Das schöne Spiel am Green und auf der Bühne

Jedem Golfer seine Vorlieben: Während ich auf das 5er-Fairwayholz schwöre, greift ein Freund lieber zum 6er-Eisen. Doch wir beide wissen im Endeffekt: Es geht nicht um den Schläger und auch nicht um die Kraft. Es geht um die Technik, die Feinkoordination des Körpers und vor allem die geistige Konzentration. Und natürlich ums schöne Spiel. Bei „Hickory-Golf“ wird das noch eine Ecke stilvoller: Angefangen von edlen Outfits über schicke Autos bis hin zu exklusivem Equipment. Als Golfer von heute ist es schwer vorstellbar, mit diesen Hölzern abzuschlagen – umso größer ist die Faszination. Der Vintage-Trend macht also auch vor dem Grün nicht Halt. Wir begleiten eine Gruppe Hickory-Golfer auf der Runde und erfahren alles über die Besonderheiten des Sports, der auch international immer gefragter wird.

Das gilt auch für Musicals. Ja, richtig gelesen. Die Songwriterin und ehemalige Lagerfeld-Muse Florence Welch etwa schreibt aktuell an einem solchen. Und Alanis Morissette feierte unlängst ihren ersten großen Broadway-Erfolg. WIr tauchen ein in diese schillernden Kulissen und ergründen, wieso das Musical für uns so besonders zu sein scheint. Über Besonderheiten sprechen wir auch mit Regisseurin und Schauspielerin Maria Schrader: Es geht um Liebe, Roboter, Romantik und Sehnsüchte. Und für alle mit Fernweh reisen wir im Weekender dieses Mal nach Budapest, das, obwohl so nah, für viele noch immer unbekannt ist. Style-News gibt’s auf den Trendseiten und wir zeigen, wie Lady Diana immer noch präsent ist.

Viel Lesevergnügen!

Ihre Marlene Auer